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Sıcaklara dayanamadı! Dinlenmek için oturduğu yerde hayatını kaybetti

27.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcak havaya dayanamayan 55 yaşındaki Sedat Kabakçı, dinlenmek için bir binanın önüne oturdu. Kabakçı, oturduğu yerde hayatını kaybetti.

Sıcaklara dayanamadı! Dinlenmek için oturduğu yerde hayatını kaybetti

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 Sokak'ta, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sedat Kabakçı, görgü tanıklarının ifadesine göre, aşırı sıcaktan bunalıp sokaktaki bir binanın önüne dinlenmek için oturdu.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRÜNCE EKİPLERE HABER VERDİLER

Bir süre sonra Kabakçı'nın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi Kabakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, polis de olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemede bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sedat Kabakçı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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