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Sıcaklarda suyu sakın böyle içmeyin! Kansere yol açıyor olabilirsiniz

14.07.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde özellikle son dönemlerde aşırı sıcak günler yaşanıyor. Sıcak yaz günlerinin gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi de arttı. Uzmanlar, pet şişede bekleyen suyu tüketmenin zararları olduğunu söylüyorken özellikle arabada bekletilmiş suların zararlı maddeleri ortaya çıkardığı belirtiliyor. Kansere yol açabilen yanlış su tüketimi şekli ve detayları haberimizde.

Sıcaklarda suyu sakın böyle içmeyin! Kansere yol açıyor olabilirsiniz

Arabada beklemiş pet şişede kalan suyu kesinlikle içmemelisiniz. Plastik kullanımının zararları insan sağlığı açısından değerlendirildiğinde yaygın olarak hormonlarda dengesizlik, üreme sağlığına ilişkin sorunlar ve kanser olarak sıralanabiliyor. Yapılan pek çok araştırma mikroplastiklerden sızan BPA ve ftalatlara maruz kalmanın hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlığı azalttığını gösteriyor.

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KANSEROJEN MADDEYİ AÇIĞA ÇIKARIYOR

Plastik su şişelerinde BPA(Bisfenol A) adı verilen kimyasal bir madde bulunuyor. Bu şişeler özellikle araç içinde unutulduğunda veya sıcak bir yerde kaldığında içerdikleri kimyasallar aktive olarak suya karışıyor.

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BPA’nın yanı sıra pet şişelerde oldukça zararlı bir kanserojen madde olan dioksin de bulunuyor. Bilimsel çalışmalara göre bu şişeler uzun süre özellikle güneş ışığına maruz kaldığında bu maddeler suya karışarak özellikle çocuklarda hormon bozukluklarına, gelişim geriliğine, yetişkinlerde göğüs kanserine ve daha birçok rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle araç içinde güneş ışığında kalmış suları tüketmemeliyiz.

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Su şişelerini güneş görmeyen serin bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor. Pet şişeler yerine uygun koşullarda tekrar kullanılabilir cam şişeler tercih edilebilir. Bu sayede plastik kullanımını mümkün olduğunca azaltarak doğanın korunmasınıda destekleyebiliriz.

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Uygun koşullar olmadığında örneğin suluk vs. taşıyan küçük öğrenciler düşünüldüğünde de cam şişeler riskli olabiliyor. Bu durumda da BPA içermez su şişeleri tercih edilebilir.

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