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Sıcaklardan bunalan Bursalılar, Botanik Park'a koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

BURSA' da aşırı sıcaktan bunalanlar, hafta sonu doğa harikası botanik parkta vakit geçiriyor.

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA' da aşırı sıcaktan bunalanlar, hafta sonu doğa harikası botanik parkta vakit geçiriyor. Aileler, ağaçların gölgesinde piknik yapıp, bisikletle geziyor. Yurt çapında görülen sıcak hava dalgaları, herkesi serin ortam arayışına itti. Bursa'da da artan sıcaklar nedeniyle aileler, özellikle doğa ile iç içe alanları tercih etti. Güneşin kavurucu etkisinden kaçarak gölgelere sığınanların uğrak yeri, Bursa Botanik Parkı oldu. Yetişkinler parkta piknik yapıp, bisiklet sürmenin keyfini yaşarken, çocuklar ise oyun alanlarında eğlendi. Sınavların ardından öğrencileriyle birlikte piknik yapan Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Reyhan Leba, geç gelen sıcakların bir anda bastırdığını belirtti. Geçen haftanın aşırı sıcak geçtiğini belirten Leba, "Genelde her yerde nefes alınacak yerlere rastlayamıyoruz, çok şükür Bursa’mızda bu tür piknik alanları mevcut, fırsat buldukça değerlendiriyoruz" dedi. Sıcak havalarda genellikle insanların evden çıkmak istemediğini belirten üniversite öğrencisi Duygu Önder ise "Serinlemek için doğa ile iç içe olmak gerekiyor, temiz hava alıyoruz. Genelde şehirde çarpık kentleşme, kirli hava var. O yüzden bu tarz alanları tercih ediyoruz" diye konuştu. Vaktini gölgelik alanlarda geçiren vatandaşlardan Dilşad Keleş ve Ayhan Seferov da bu tarz doğal alanlar sayesinde insanların nefes aldığını ve bir nebze olsun sıcaklardan korunarak rahatladıklarını söyledi.

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