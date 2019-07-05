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Sıcaklardan bunalan çırakları için demirden havuz yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Küçük Sanayi Sitesi'nde kaynak işi yapan iki usta, çıraklarının sıcak havada serinlemeleri için demirden taşınabilir havuz yaptı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Küçük Sanayi Sitesinde çalışan iki usta, aşırı sıcaklardan bunalan çırakları için demirden taşınabilir havuz yaptı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu ilçedeki Küçük Sanayi Sitesi'nde güneş enerjisi ustası Ali Payam ve Cafer Doğmaz, demir doğramadan, 1 metre derinliğinde, 6 metrekarelik yüzme havuzu üreterek çırak ve kalfalarının hizmetine sundu.

Komşu dükkanların çıraklarının da havuzu kullandığını belirten Cafer Doğmaz, "Çalışma arkadaşlarımızın daha rahat ve serin bir ortamda çalışmaları için havuz yaptık. İşimiz kaynak işi ve aşırı terliyorlar. Arkadaşlarımız sıcaktan bunaldığında girip yüzdükten sonra yine işlerine devam ediyor." dedi.

Havuzun keyfini çıkaran çıraklardan Ahmet Yılmaz, kendilerine bu imkanı veren ustalarına teşekkür ederek, "Hava çok sıcak. Demirden yapılan havuzda serinliyoruz. Yüzdükten sonra tekrar işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

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