Diyarbakır’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemenin yolunu aradı. Kimi süs havuzlarına girip serinlemeye çalışırken kimi de gölgelik alana sığınarak sıcaklardan kurtulmaya çalıştı.

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kendilerini dışarı attı. Kimi çocuğunu alıp Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyuna giderken kimi de kitabını alarak Dicle Nehri kenarındaki kafelerin yolunu tuttu. Sıcaklardan bunalıp çocuklarını Anzele suyuna götüren Abbas Elpahan, çocuklarının sıcaklık nedeni ile evde kalmak istemediğini kendisinin de onları Anzele’ye getirdiğini söyledi. Çocuklarını havuza getirdiğini belirten Elpahan, “Çocuklarım sıcak olduğunu ve evde kalmak istemediklerini söyledi, ben de onları Anzele’ye getirdim. Diyarbakır’da havuz sıkıntısı çekiyoruz. Anzele parkındaki su olumsuz, yetkililere çocuklar için havuz yapılması çağrısında bulunuyoruz ebeveynler olarak’’ dedi.



