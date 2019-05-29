Sıcaklığın 47 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterirken, gençlerin ve çocukların tehlikeye aldırış etmeden Seyhan Nehri ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştıkları görüldü. Aşırı sıcakların yaşandığı kentte termometreler bugün öğle saatlerinde 47 dereceyi gösterdi. Gençler ve çocuklar Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalları ve Seyhan Nehri’ni girerek serinlemeye çalıştı. Kıyıdaki korkulukların üzerine çıkan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden Seyhan Nehri'ne atlayıp, yüzdü. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocuklar, yüzme bildikleri için korkmadıklarını dile getirdi. Çocuklardan S.K., “Kendimi bildim bileli Seyhan Nehri’nde yüzüyorum. Yüzmeyi de burada öğrendik" dedi. BİR GÜN ARAYLA 2 ÇOCUK BOĞULMUŞTU Yüreğir ilçesindeki Gökçeli Mahallesi’nde 25 Mayıs günü serinlemek için Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına giren İsa Boğa (16), boğulmuştu. Bir gün sonra da Levent Mahallesi’nde kanala giren Üzeyir Tamer'in (12), Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında cesedi bulunmuştu.

