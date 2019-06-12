5 yılda 4 bin 700 çiftçi intihar etti!

Kuraklık nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu, mısır, soya, pamuk, misket limonu ve baklagiller hasadının yapılamadığı için bölge ekonomisinin darbe aldığı bildiriliyor.

Kuraklığın Karnataka ve Maharaştra'da toplam sekiz milyon çiftçiyi etkilediği, köylülerin her gün su kavgası yaşadığı belirtiliyor.

Bölgede hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşmasından sonra kuyuların tamamen kuruduğu haber veriliyor. Hint yetkililer, Aralık'tan beri devam eden kuraklığın etkilerinin 1972'de 25 milyon kişiyi etkileyen kıtlıktan daha ağır olduğunu söylüyor.

Güneyde ülkenin finans ve iş merkezi Mumbai'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki bölgelerde onlarca köy terk edilmiş durumda. Susuzluk nedeniyle hasta ve yaşlıların dışında nüfusun yüzde 90'ının evlerini terk ettiği belirtiliyor.

Başkent Yeni Delhi'de Pazartesi günü hava sıcaklığı 48 dereceye çıktı. Racastan eyaletine bağlı Çuru kenti de 50 dereceyi aşan sıcaklıkla dünya üzerindeki en sıcak yer oldu.

5 YILDA 4700 ÇİFTÇİ İNTİHAR ETTİ

Büyük Okyanus'taki hava akımının tersine dönmesiyle oluşan hava-atmosfer olayı El Nino ve küresel ısınmanın dünya genelinde kuraklıkların daha ağır ve daha sık görülmesine neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu durumun, kurak bir ülke olan Hindistan'ı daha fazla etkilediği vurgulanıyor.

Bilim insanları, küresel ısınma ve nüfus artışıyla sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini ve ülkede su sıkıntısının daha da ağırlaşacağını söylüyor.

Hindistan'ın en kurak bölgesi olan Maratvada'da son beş yılda 4700'den fazla çiftçi intihar etti. Sadece geçen yıl intihar eden çiftçilerin sayısı 947.

'İNEKLER SU BİLE İÇMİYOR'

Beed kentinde içme suyunun tamamen tükendiği, insanların çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayamadıkları ve tuvaletlerinin sifonunu çekemediği belirtiliyor. Halkın kirli su tüketmeye başlaması nedeniyle hastaneler ishal vakalarıyla baş etmekte zorlanıyor.

Guardian'a göre, parası olanlar, tonu yaklaşık beş dolara tankerle su getirtiyor.

Ancak kurumuş barajlar ve göllerin dibinden çekilen bu çamurlu ve tuzlu suları tüketenlerin çoğunun hastaneye kaldırıldığı, ineklerin bile bu suyu içmediği söyleniyor.