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  4. Sıcaklık 10 derece birden düştü! "Bu havanın adı Kestane Karası"

Sıcaklık 10 derece birden düştü! "Bu havanın adı Kestane Karası"

23.09.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye beklenen yoğun yağmurun etkisine girdi. Meteoroloji bir çok ili uyardı. İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere çok sayıda ilde yoğun yağmur var. Sıcaklık 10 derece düştü. Yurt genelinde etkili olan yağışların cuma günü ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de yağışlar için uyarı yaptı. Şen, bu değişken havanın halk arasında 'Kestane Karası' olarak nitelendiğini söyledi.

Sıcaklık 10 derece birden düştü! "Bu havanın adı Kestane Karası"

Türkiye günler öncesinden verilen yoğun yağışların etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de yağışlar için uyarı yaptı. Şen, bu değişken havanın halk arasında 'Kestane Karası' olarak nitelendiğini söyledi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, yoğun yağışlarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kısmı yağışların etkisine girdi. Hava sıcaklığı 10 dereceye varan düşüşler gösterdi. Yağışlarla birlikte fırtına da etkili oluyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış bu gece de devam eder. Sıcaklı 15 dereceye düşer. Yarın yağış batıyı terk eder. Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağmur, dağlarında kar yağabilir. Ege ve Toroslarda kuzeyli kuvvetli rüzgar. Doğuda lodosdan kuvvetli rüzgar.

Hafta sonu sıcaklıklar tekrar yükseliyor. Ama yaz sıcaklıkları değil. Cuma akşam Yağış ülkeyi terk ediyor. Sonbahar geçişlerinde bu tür dalgalanmalar olur. Bu zamanlardaki halk arasında "Kestane Karası" denilir."

METEOROLOJİ'DEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji verilerine göre yağışlar, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli oldu. Cuma günü de Cuma günleri Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu iller için meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklar olabileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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