Sıcaklık 42 derece oldu, Denizli'de asfalt eridi! Ekipler çareyi o yöntemde buldu

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Denizli'de hissedilir nem oranı yüzde 37'ye ulaştı. Hava sıcaklığının ise 42 dereceye yükselmesi nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.



Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı. Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte güçlük çekti.

YOLA TAŞ TOZU VE SU DÖKTÜLER

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü. Sürücü Muhittin Çınar, hava sıcaklığının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Arabam hararet yaptı yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi, diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor." dedi. (AA)



