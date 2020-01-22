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  4. Sıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu

Sıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu.

Sıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu

İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar camda tutan buzların çözünmesi için uğraş verdi.
İstanbul’da gece saatlerinde sıcaklıklar 0’ın altına düştü. Yollarda buzlanma riski oluşurken arabaların camları da buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarıyla karşılaştı. Vatandaşlar camlardaki buzların çözünmesi için uğraş verdi.

Sıcaklık gece 0’ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu

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