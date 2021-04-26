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  4. Sıcaklık Türkiye genelinde artıyor ama Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

Sıcaklık Türkiye genelinde artıyor ama Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

26.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. İstanbul'da büyük bir artış beklenmezken, diğer bölgelerde sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. Sıcak hava dalgasıyla çöl tozlarının da etkili olması beklenirken, meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan yarın için araç sahiplerini uyardı. Çalışkan, 1 Mayıs sonrası içinse "Artık kısa kollu giymenin zamanı geldi" dedi.

Çarşamba günü Ceyazir üzerinden gelecek sıcak hava dalgası, ülke genelinde çöl tozu taşınımına neden olacak. Çölden gelen sıcak hava etkisinin 3 gün sürmesi bekleniyor ancak 1 Mayıs'tan itibaren daha yüksek sıcaklar geliyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada beklenen hava olaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

''30 DERECELERİ GÖRECEĞİZ''

Cezayir çölleri üzerinden Türkiye gelecek sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren görülmesi ve beraberinde de çöl tozu taşınımı bekleniyor. Üç gün sürmesi beklenen hava olayının İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıklarI 25-30 derecelere kadar çıkaracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİ

30 derecelere varan sıcaklıkların neredeyse yaz değerleri olduğu ifade eden Dilek Çalışkan, İstanbul'a ayrı bir parantez açtı.

Çalışkan, ''İstanbul'da da yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Ancak bu sıcaklıklar, bölgede etkili olan poyraz nedeniyle 23-24 derecelere kadar ulaşabilecek'' dedi.

''ARABANIZI YIKATMAYIN''

Yoğun çöl tozuna karşı uyarı da bulunan Çalışkan, ''Yarın arabasını yıkatmayı planlayan varsa biraz ertelesin'' diyerek uyarıda bulundu.

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''COVİD-19 İLE KARIŞTIRMAYIN''

Çalışkan, ''Bu çöl sağlımızı da etkileyebilir. Çöl üzerinden geldiği için boğucu ve boğamızda kaşıntıya neden olacak bir hava yaratacak. Bu boğaz kaşıntısını corona virüs belirtisiyle karıştırabiliriz'' ifadelerini kullandı.

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