Sıcaklıklar 6 derece artacak

ANKARA (ANKA) – Hava sıcaklığı tüm yurtta 4 ile 6 derece artacak.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sabah saatlerinde Kuzey Ege Kıyıları ve Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli ve Çanakkale) başlayacak yağışların; zamanla Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin doğusunda görüleceği tahmin ediliyor.

-BÖLGELERDE HAVA-

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale) ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek.

Ege: Parçalı çok bulutlu, Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile zamanla Kuzey Ege'nin iç kesimleri (Kütahya) aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar; Kıyı Ege'de güney ve güneydoğudan kuvvetli olarak esecek.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, parçalı zamanla çok bulutlu geçecek.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu hafif yağışlı geçecek. Yağışların; bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma don olayı görülecek.