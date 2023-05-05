HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji il il açıklayıp uyardı: Marmara, Ege, Akdeniz...

Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji il il açıklayıp uyardı: Marmara, Ege, Akdeniz...

05.05.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharın sonlarına yaklaşılırken Türkiye'yi yağışlı ve üşütecek havalar bekliyor. Yurdun özellikle Batı kesiminde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için uyarıda bulundu. Marmara, Ege, Akdeniz'in yanı sıra diğer bölgelerdeki bazı illerde de sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. İşte hava durumundan son detaylar...

Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji il il açıklayıp uyardı: Marmara, Ege, Akdeniz...

Evden dışarı çıkacaklar "Bugün hava durumu nasıl olacak" sorusunun yanıtını ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 12 il için ise ayrıca sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BU İLLERE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

thumbs_b_c_bd21553b93524a85ac081f00702315c1

KUVVETLİ YAĞIŞLI OLACAK

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

thumbs_b_c_ef0f973919d104b5b1fe7601dc3b9134

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

bababa

12 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan MGM 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu: Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fabrika sahibini ofisinde öldürüp kayıplara karıştı! Sesi duyup gelenler korkunç manzarayla karşılaştıFabrika sahibini ofisinde öldürüp kayıplara karıştı! Sesi duyup gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybettiTrabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.