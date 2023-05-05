Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji il il açıklayıp uyardı: Marmara, Ege, Akdeniz...

Evden dışarı çıkacaklar "Bugün hava durumu nasıl olacak" sorusunun yanıtını ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 12 il için ise ayrıca sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan MGM 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu: Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.