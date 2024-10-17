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Sıcaklıklar düştü, Ankara dahil 5 ilimizde kar yağışı etkili oldu! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
17.10.2024 17:28
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Ekim ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar da düşüş göstermeye başladı. Özellikle bu ayın son günlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği ön görülüyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı da etkili olmaya başladı. Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Ayrıca Ankara'ya da mevsimin ilk karı düştü. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bugün kar yağışı oldu. Öte yandan İstanbul'da da pazar gününe kadar yağışlı bir hava olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düştü, Ankara dahil 5 ilimizde kar yağışı etkili oldu! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Eylül ayının sonlarına doğru inişli-çıkışlı seyir gösteren hava durumu, ekim ayının ilk haftalarında düşüşe geçti. Özellikle geçen haftanın sonunda başlayan sıcaklık düşüşleri bu hafta da etkisini gösterdi. Yurdun bazı bölümlerinde ise ilk kar yağışı görüldü.

Bayburt

BAYBURT'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bayburt’un yüksek kesimlerindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Özellikle Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı eteklerindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri, yaylalar ve Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Kar yağışlarının Bayburt'un yüksek kesimlerinde birkaç gün daha süreceği aktarıldı.

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ARDAHAN MERKEZDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ

Ardahan'da da birkaç haftadır etkisini gösteren soğuk havaların ardından kar yağışı görüldü. Ardahan kent merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakıyor. Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta da kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Posof arasındaki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nda ulaşım güçlükle sağlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Ardağan

ANKARA'DA KIŞ MEVSİMİNİN İLK KAR YAĞIŞI

Ankara'da da kış mevsiminin ilk kar yağışı görüldü. Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karı ise Çubuk ilçesi Alveren Yaylası'na düştü. Burada yağış kısa ve seyrek olarak görülürken, kasım ayıyla birlikte Ankara'da kar yağışlarının etkisini artıracağı düşünülüyor.

KASTAMONU'DA SAĞANAK YAĞIŞ YERİNİ KARA BIRAKTI

Kastamonu'da sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü İhsangazi ilçesi Obruk mevkiinde, İnebolu ilçesi ve Küre ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kısa süreli etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışlarının gece saatlerinde etkisini arttırması tahmin ediliyor.

kastamonu

DÜZCE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

Düzce'de hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bin 450 metre yükseklikteki Sinekli Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenirken, bölgede bulunan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Sezonun ilk karı gayet güzel bir şekilde yağıyor. Bulunduğumuz yer Düzce-Bolu sınırında Abant gölü üzerinde bulunan Sinekli Yaylası. Gayet keyifli bir kış günü gibi kar yağışı var” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul için de pazar gününe kadar yağmurun etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 17 ila 20 derece arasında değişeceği ön görülüyor.

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