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  4. Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

31.08.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inmesi, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor.

Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

5 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarın Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İstanbul'da hava yarın parçalı bulutlu olacak. Kentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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