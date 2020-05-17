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Sıcaklıklar rekor kırdı, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 22:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava dalgasına ilişkin yeni bir uyarı yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın 44.5 derece ile İzmir'in Tire ilçesinde kayıtlara geçtiğini açıkladı. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldığını belirten Meteoroloji, vatandaşlara sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji geçtiğimiz hafta da birçok il için sıcaklık uyarısında bulunmuş ve çok sayıda ilimizde 90 yıllık sıcaklık rekorları kırılmıştı.

Sıcaklıklar rekor kırdı, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

MUĞLA'DA 3 GÜN ÜST ÜSTE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

MUĞLA'DA 3 GÜN ÜST ÜSTE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI
Meteoroloji, mayıs ayı sıcaklık rekoru kıran illeri de paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Antalya'da 1945 yılında 38.7 derece, bugün 43 derece. Aydın'da 1969'da 40.2 derece, bugün 42.6 derece. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekorları kırılarak mayıs ayı sıcaklık rekoru 39.1 derece olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA "SICAK HAVA DALGASI" UYARISI

VATANDAŞLARA "SICAK HAVA DALGASI" UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'nin uyarısında, yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı belirtildi.
Sıcak hava dalgası Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edecek.

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