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Sıcaklıklar rekor kırıyor! Yolda yumurta pişti, asfalt eridi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Adana'da, mayıs ayı sıcaklığının 1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar deney yapmak için asfalta yumurta kırdı. Yumurtanın 20 dakikada piştiğini söyleyen vatandaşlar, "Bu havada insan dayanamaz" dedi. Tokat'ta ise hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda zaman zaman asfaltın eridiği görüldü. Tarihin en yüksek sıcaklığına ulaşan Muğla'da ise termometreler 47 dereceyi gördü.

Geçen hafta hava sıcaklığı normalin altında hissedilen Adana'da, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artarak etkisini gösterecek. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte en son 1945 yılı mayıs ayında sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı kaydedildi. Hafta sonundan itibaren son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı kentte vatandaşlar yolda yumurta kırdı. Fayans üzerinde 20 dakikada pişen yumurta, deney yapanları şaşkına çevirdi. Yıllardır mayıs ayında ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu havada insan dayanamaz. Görüyorsunuz yumurta bile yenecek kıvama geldi" dedi.

TOKAT'TA ASFALT ERİDİ

Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı. Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.

MUĞLA'DA TARİHİ SICAKLIK

80 yıl önce Mayıs ayında 38 derece ölçülen sıcaklık yakın tarihin en sıcak Mayıs ayı olarak tarihe geçerken, 47 derece ölçülen sıcaklığın da Muğla tarihinde ilk defa görüldüğü açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde Muğla’da ölçülen hava sıcaklığı 28 derece oyarak ölçülürken, bu yıl 19 derece daha yüksek ölçüldü.

20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Muğla’da, aşırı sıcak nedeniyle sokaklarda araçlardan başka kimse bulunmaması dikkat çekti. Parklarda da serinlemek için sokağa çıkmayan 20-65 yaş arasındaki Muğlalılar kendilerini doğal izole etmeyi tercih etti.

Termometrenin 47 derece olduğunu gören bir vatandaş, “Termometre 47 dereceyi gösteriyor. Muğla’da şimdiye kadar böyle sıcaklık görülmemiştir görmedim. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum” dedi.

(DHA/İHA)

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