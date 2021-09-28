Sıcaklıklar yeniden düşüyor! Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan soğuk havalar, hafta sonu yerini yeniden sıcak havaya bırakmıştı. Son gelen bilgilere göre ise sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: 5 DERECE DÜŞECEK

Karadeniz kıyılarında etkili olan yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşeceği öğrenildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşamdan itibaren kuzeye, İstanbul'dan Artvin'e kadar yağmur geliyor. Bu yağış afet oluşturacak şiddette değil. Sıcaklıklar yarından itibaren hafta sonuna kadar 5 derece düşecek. Rüzgar bu akşamdan itibaren Marmara'da kuvvetli, deniz ulaşımında aksamalar olabilir. Güneyde yaza devam" dedi.

