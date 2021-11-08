Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı! (8 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Çarşamba günü hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum