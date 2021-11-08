Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı! (8 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

SICAKLILAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Çarşamba günü hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

8 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



