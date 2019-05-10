Sıcakta çalışan tarım işçilerinin ekmek mücadelesi

Kahramanmaraş’ta sıcak havada oruç tutarak çalışan tarım işçileri, ekmek parası kazanıyor.

Kahramanmaraş ovasındaki tarım alanlarında çalışan işçiler ürünlerini yetiştirebilmek için Ramazan ayında da çalışıyorlar. Tarlada çalışanların çoğunluğunu oluşturduğu kadınların bazıları toprağı kazıyor, bazıları da yabani otları topluyor. 45 lira yevmiye ile sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen işçiler öğleden sonra paydos ettiklerini söylüyor.

Ramazan ayında ve sıcak havada oruç tutarak çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Haydar Gürbüz, “Hem Ramazan ayını icra ediyoruz, hem de ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Allah herkese yardım etsin. Sıcak günlerde çalışıyoruz” dedi.

Ali Çöçenli isimli bir işçi ise, “Orucumuzu tutuyoruz, dudaklarımız kuruyor ve çalışıyoruz. Huzurumuz iyi şimdilik şükürler olsun. Ancak biraz yevmiyemiz az” diye konuştu.

