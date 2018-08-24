Sıcakta susuz bırakılan yaralı at tedaviye alındı

Adana'da, uzun süre sıcakta bekletilen, aç ve susuz bırakılan yaralı at, hayvan barınağına götürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınlarındaki metruk bir binanın önünde yaralı atı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Binanın önündeki ağaca bağlı şekilde bırakılan, açlık ve susuzluğun yanı sıra yarası nedeniyle bitkin durumdaki ata polis ekipleri kovayla su verdi.
Gözünde iltihap oluşan, açlıktan kaburgaları ortaya çıkan at, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
Buradaki veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan atın, sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, atı ölüme terk eden sahibini bulmak için çalışma başlattı.
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