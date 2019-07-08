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Sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadının tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe plastik ayakkabısıyla su vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadının tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su vermesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çaylarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Zahide Kutu (50), soğan ekili arazide ot temizliği yaptığı sırada, tarlanın kenarında ekili ayçiçeklerinin gölgesinde yatan bir köpek fark etti.

Hayvanın sıcak hava ve susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan Kutu, ayağından çıkardığı plastik ayakkabısına içmek için yanında getirdiği suyu doldurarak köpeğe verdi.

Köpeğin suyu bitirmesi üzerine Kutu, bardakla birkaç defa ayakkabının içine su takviyesi yaparak hayvanın susuzluğunu giderdi.

Kutu'nun köpeğe su verme anları ise başka bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zahide Kutu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havadan tüm canlıların etkilendiğini söyledi.

Kendilerinin de sıcak havaya rağmen tarlada çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kutu, köpeğin bitkin düştüğünü görünce yanında getirdiği suyu onunla paylaştığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sıcak hava Siverek Şanlıurfa yaşlı kadın

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