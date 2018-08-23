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Sıcaktan bunalan Adanalıların ayrıldığı kent boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

ADANA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Kurban Bayramı tatilini deniz kenarlarında veya serin yerlerde değerlendirenler, kenti terk etti.

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Kurban Bayramı tatilini deniz kenarlarında veya serin yerlerde değerlendirenler, kenti terk etti. Adana'nın işlek meydanları ve caddeleri boş kaldı. Hava sıcaklığının gölgede 36 derece, nemin ise yüzde 52 olarak ölçüldüğü Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, bayram tatilini de fırsat bilerek, sahillere ya da serin yaylalara akın etti. Kentin işlek caddeleri ve kaldırımları bomboş kaldı. Adana'nın sembol parklarından Atatürk Parkı'nda az sayıda kişi olduğu görüldü. Emekli Ekrem Pekergin, parası olanların denize ve yaylaya gittiğini belirterek, "Parası olmayan da bizim gibi çatır çatır yanıyor" dedi. Öğrenci Duygu Aslan ise sıcaktan bunalanların şehri terk ettiğini dile getirerek, "Tabi ki insanlar denizleri, otelleri tercih ediyor. Herkes tatilinde. Eskisi gibi bayram yok" diye konuştu.

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