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Sıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan ayılar, hazırlanan buzlu meyve kokteyliyle serinletiliyor.

Sıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlik

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan ayılar, hazırlanan buzlu meyve kokteyliyle serinletiliyor.
Kayseri'de sıcak havalar yalnızca insanları değil, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan ayılara, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde bakıcıları tarafından hazırlanan buzlu meyve kokteyli veriliyor. Ayılar için özenle seçilen karpuz, armut, çilek, elma ve kayısı yıkandıktan sonra küçük dilimler halinde kaplara konuluyor. Su da eklenerek buzlukta dondurulan meyveler ayılara veriliyor. Ayılar, havuz başında meyve kokteyllerini yiyor.
Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, hazırlanan meyve kokteylleri ile ayılara takviye gıdalar verdiklerini belirterek, "Mutfağımıza gelen çeşitli meyveleri arkadaşlar burada yıkıyor, kesiyor, doğruyor ve paketleme halinde hazırlayıp içerisine de sıvılar katılıp donduruyorlar. Donma işlemi tamamlandıktan sonra hayvanların tüketimine sunuyoruz. Böylece hayvanlar serinlemiş oluyor. Bir nevi takviyede bulunuyoruz. Yaklaşık 6-7 çeşit meyveden kokteyl hazırlıyoruz. Şu an bunu sadece ayılar için yapıyoruz ama bunun maymunlar için de hazırlıklar yapılıyor. Ayıları zaman zaman fıskiye sistemimiz ile de serinletiyoruz" diye konuştu.

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Sıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlikSıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlikSıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlikSıcaktan bunalan ayılara, meyve kokteylli serinlik

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