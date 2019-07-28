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Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği Adana’da bir bebeğin su dolu kovada serinlemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Hava sıcaklığının gölgede 34, nemin ise yüzde 66’lara kadar çıkmasından dolayı hissedilen sıcaklığın 44 derece olduğu Adana’da vatandaşlar sıcaktan bunaldı.

Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada serinledi

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği Adana’da bir bebeğin su dolu kovada serinlemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Hava sıcaklığının gölgede 34, nemin ise yüzde 66’lara kadar çıkmasından dolayı hissedilen sıcaklığın 44 derece olduğu Adana’da vatandaşlar sıcaktan bunaldı. Mehmet ve Ayşe Yörenti çiftinin Deniz Cemre ismini verdikleri 8 aylık bebeği de sıcaktan bunalıp ağlamaya başlayınca anne ve babası ilginç bir yöntem buldu. Deniz Cemre’nin anne ve babasının onu su dolu kovaya bırakmasıyla ağlaması kesildi. Suda oynamaya başlayan minik Deniz Cemre keyifli anlar yaşadı. Babası da bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Deniz Cemre bebeğin serinleyince gülümseyip suyla oynadığı anlar izleyenler tarafından beğenildi.

Sıcaktan bunalan bebek su dolu kovada serinledi

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