Sıcaktan bunalan bozayılara buzlu kokteyl

OKTAY ÖZDEN / MUSTAFA ÇİFTÇİ - Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki sıcak havada hareket kabiliyetleri azalan bozayılar için özel buzlu meyve ve sebze kokteyli hazırlanıyor.

Kentte sıcak hava, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki birçok hayvanı olumsuz etkiliyor. Hayvanat bahçesi görevlileri, sıcak havada bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.

Görevliler, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kepez ilçesindeki hayvanat bahçesinde, buzlu ve soğuk meyve kokteyl hazırlıyor. Hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre buz kalıplarında dondurulan meyveler ve sebzeler, hayvanlar için lezzetli bir alternatif oluşturuyor.

Hayvanat bahçesi sakinlerinden 4 bozayı, kokteyl verilerek serinletiliyor.

- Sıcağa duyarlı hayvanlar için önlem

Hayvanat bahçesinin sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcağa duyarlı hayvan gruplarında önlemler aldıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinde 130 türde 1500'ü aşkın hayvanın bulunduğunu aktaran Arsun, "Sıcak havalarda hayvanlarımızın rahatı ve konforu için gerekli önlemleri alıyoruz. Sıcağa hassas gruplar var. Özellikle ayılar bunlardan biri. Ayılar sıcağı pek sevmiyor. Sıcakta ayılarımız için özellikle hem iyi vakit geçirsinler hem de biraz serinlesinler diye buzlu meyve, sebze karışımları veriyoruz. Onlar da bunu severek tüketiyorlar." diye konuştu.