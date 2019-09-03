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Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de sıcak havadan bunalan çocuklar, parklardaki fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de sıcak havadan bunalan çocuklar, parklardaki fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 35 dereceği bulduğu Kırıkkale'de çocuklar sıcaktan bunalınca serinlemek için alternatif yollar aradı. Kent merkezindeki belediye parkında bulunan fıskiyelerin altına giren çocuklar hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı. Sıra sıra fıskiyelerin arasında koşan çocuklar parkı dolduran vatandaşların dikkatini çekti.

FOTOĞRAFLI

Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştuSıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştuSıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştuSıcaktan bunalan çocuklar fıskiyenin altına koştu

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