HABER

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Erzurum’da sıcaktan bunalan öğrenciler Aziziye’de yer alan süs havuzuna akın etti.Geçtiğimiz yıl yapımı Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve içerisinde bölge için bir ilki de barındıran Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı çocukların akınına uğruyor.Okulların tatil olmasını fırsat bilen Aziziyeli çocuklar, oyun havuzlu parkta gönüllerince eğleniyor, saatlerce vakit geçiriyorlar.

Erzurum’da sıcaktan bunalan öğrenciler Aziziye’de yer alan süs havuzuna akın etti.
Geçtiğimiz yıl yapımı Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve içerisinde bölge için bir ilki de barındıran Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı çocukların akınına uğruyor.
Okulların tatil olmasını fırsat bilen Aziziyeli çocuklar, oyun havuzlu parkta gönüllerince eğleniyor, saatlerce vakit geçiriyorlar. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebildikleri park, 7-24 kapalı devre kamera sistemiyle takip ediliyor. Bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu park haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sıra dışı özelliklere sahip parkın yaşam bölgelerinde olmasından vatandaşlar da oldukça memnun.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’de birbirinden değerli parklar yaptıklarını, bunlardan birinin de çocuk oyun havuzu olması nedeniyle Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı olduğunu kaydetti.
Park, Aziziye Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor ve özellikle oyun havuzu hijyenik açıdan takip ediliyor.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Belediyeden işten çıkarma haberleriyle ilgili flaş açıklama

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Jandarma'dan üç ilde operasyon: Suikast silahı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika İstanbul'da operasyon! Polisi görünce banyonun camından attı ama...

Polisi görünce banyonun camından attı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.