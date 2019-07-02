Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

Erzurum’da sıcaktan bunalan öğrenciler Aziziye’de yer alan süs havuzuna akın etti.

Geçtiğimiz yıl yapımı Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve içerisinde bölge için bir ilki de barındıran Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı çocukların akınına uğruyor.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen Aziziyeli çocuklar, oyun havuzlu parkta gönüllerince eğleniyor, saatlerce vakit geçiriyorlar. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebildikleri park, 7-24 kapalı devre kamera sistemiyle takip ediliyor. Bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu park haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sıra dışı özelliklere sahip parkın yaşam bölgelerinde olmasından vatandaşlar da oldukça memnun.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’de birbirinden değerli parklar yaptıklarını, bunlardan birinin de çocuk oyun havuzu olması nedeniyle Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı olduğunu kaydetti.

Park, Aziziye Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor ve özellikle oyun havuzu hijyenik açıdan takip ediliyor.