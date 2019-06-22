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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, uzun süre havuzdan çıkmadı.
Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, nem oranının yüzde 62'ye yükselmesiyle sıcaktan bunalan, kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, Etiler Mahallesi'ndeki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kağıt toplama arabaları havuzun yanındaki parka bırakan yaşları 10 ile 13 arasında değişen Muhammed, Ali, Salih ve Ahmet, uzun süre suda eğlendi. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden, derinliği 60 santimetreyi bulan havuzda serinledi. Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan çocuklar, çevredekilerin uyarılarına ise aldırış etmedi.

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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediSıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediSıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediSıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

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