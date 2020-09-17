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Sıcaktan bunalan çocukları belediye ekipleri serinletti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'nde parkta oyun oynayan çocukların sıcaktan bunaldığını duyan belediye ekipleri, çocuklar oyun oynarken onları serinletmek için üzerlerine su püskürttü.

Sıcaktan bunalan çocukları belediye ekipleri serinletti

Hava sıcaklığının 38 derece olduğu Adıyaman’da sıcaktan bunalan çocuklar Sümerevler Mahallesi’nde bulunan parkta oyun oynarken, belediye ekipleri de parkta sulama çalışması gerçekleştirdi. Çocukların sıcaktan bunaldığını duyan belediye ekipleri, çocuklara su püskürterek serinletmeye çalıştı. Belediye görevlilerinin kendilerini suyla serinletmesinden oldukça keyif alan çocuklar, serinlemenin tadını çıkarttı. Çocukların suyla serinlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İHA


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