Sıcaktan bunalan çocuktan ilginç çözüm! Buzdolabında serinledi

Adana’da sıcak hava ve nem insanları bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçerken, bundan en fazla etkilenenler arasında döner ustaları da yer alıyor. Sıcak ocağın başında akşama kadar çalışan Bekir Çaldır (32) da bu ustalarda biri. Çaldır’ın 5 yaşındaki oğlu Halil Çaldır’da babasının dönerci dükkanına gelince sıcaktan bunalınca çareyi buzdolabına girmekte buldu. Küçük çocuk, hava çok sıcak olduğu için dayanamadığından buzdolabına girdiğini söyledi. Çaldır, aldığı dondurmasını bile buzdolabında yemesi dikkat çekti.

Baba Çaldır ise havaların çok sıcak olduğunu akşama kadar çok sayıda tişört değiştirmek zorunda kaldıklarını belirterek, “İş gereği klima da çalıştıramıyoruz. Oğlum yanıma geldiğinde buzdolabına girerek serinliyor. Biz onun gibi içine giremiyoruz ama kapağını açıp serinlemeye çalışıyoruz. Havalar gerçekten çok sıcak” dedi.

(İHA)

