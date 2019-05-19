Sıcaktan bunalan denize ve sulama kanalına koştu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Denize gidemeyen bazı çocuklar ise tehliyekeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinledi.

Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinlemenin keyfini sürdü. Sahilde göreve başlayan cankurtaranlar ise plajda olası boğulma vakasına karşı hazır bekledi. Sahilde kıyıya yakın bir noktaya kurulan deniz salıncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Falezler kıyısında bulunan bir kayalıktan denize atlayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Denizin ve kentin keyfini çıkardığını belirten Kemal Abbas Koca, deniz suyu sıcaklığının çok güzel olduğunu, hafta sonu tatilini burada çocukları ve ailesiyle birlikte geçirerek değerlendirdiklerini söyledi. Havva Aytek Aytemur ise deniz sezonunu açtıklarını ve havanın sıcak olduğunu söyledi.