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Sıcaktan bunalan denize ve sulama kanalına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Denize gidemeyen bazı çocuklar ise tehliyekeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinledi.

Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinlemenin keyfini sürdü. Sahilde göreve başlayan cankurtaranlar ise plajda olası boğulma vakasına karşı hazır bekledi. Sahilde kıyıya yakın bir noktaya kurulan deniz salıncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Falezler kıyısında bulunan bir kayalıktan denize atlayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Denizin ve kentin keyfini çıkardığını belirten Kemal Abbas Koca, deniz suyu sıcaklığının çok güzel olduğunu, hafta sonu tatilini burada çocukları ve ailesiyle birlikte geçirerek değerlendirdiklerini söyledi. Havva Aytek Aytemur ise deniz sezonunu açtıklarını ve havanın sıcak olduğunu söyledi.

'TEHLİKE' SEZONU AÇILDI

Kentte denize giderek serinleyenlerin yanı sıra serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarını tercih edenler de oldu. Bir grup çocuğun, sulama kanalına girmenin tehlikeli ve yasak olmasına aldırış etmeden kanalda yüzmeleri dikkati çekti. Kanalda yüzmenin daha keyifli olduğunu belirten çocuklar, kendilerini uyaran vatandaşlara aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 25 derece, deniz suyu sıcaklığı 22, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

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