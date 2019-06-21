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Sıcaktan bunalan Diyarbakırlılar park, cami ve kafelere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sıcakların 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşlar kendilerini park, kafe ve camilere attı.Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı.

Diyarbakır’da sıcakların 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşlar kendilerini park, kafe ve camilere attı.
Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Huzurun hakim olduğu tarihi Sur ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini parklara attı. Surların altında tehlikeye aldırış etmeden gölgelikte serinlemeye çalışan vatandaşalar, ailece oturup çaylarını yudumlayarak sohbet etti. Kafeleri de dolduran vatandaşlar, "Diyarbakır’da hava 40 derecenin üzerinde olduğu için ailece kültür evine gelerek hem müzik dinliyoruz hem de serinliyoruz" dediler.
Namaz kılmak için tarihi Ulu Cami’nin yolunu tutan bazı vatandaşlar ise, namazlarını kıldıktan sonra cami içerisinde ve önünde bir süre sohbet etti. Bazı vatandaşların da cami içerisinde uyuduğu görüldü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının hafta boyunca 35 ila 41 derece arasında olacağı belirtildi.

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