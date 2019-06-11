HABER

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardakta su içirip, serinlemesi için ıslattı.

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Diyarbakır’da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardakta su içirip, serinlemesi için ıslattı. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.
Eğil ilçesinde bir kişi, iş yerinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı çay bardağını su doldurarak hayvanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan kana kana içti.
Hayvansever, sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirdikten sonra serinlemesi için de ıslattı. İş yeri sahibi ayrıca, dükkanının önüne gelen yüzlerce kelebeğin de susamış olabileceğini düşünerek çukurlara su doldurdu.
Kelebekler sudan içerken, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Tasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SFTasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SF
Bu halde bulundu! Gören kafasını çeviriyorBu halde bulundu! Gören kafasını çeviriyor
Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji ambargosu Huawei’nin sonunu getirebilir”Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji ambargosu Huawei’nin sonunu getirebilir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Ankara'da leylek dolu yüzünden bu hale geldi! Gören kafasını çevirdi

Bu halde bulundu! Gören kafasını çeviriyor

Van'da bir evi akrepler bastı!

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Odasına kadar geliyor! İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.