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Sıcaktan bunalan kaplumbağaya su içirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Siirt’te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.Siirt’te bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi.

Siirt’te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.
Siirt’te bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.
Kent merkezinde bir kişi, bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti.
Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.

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