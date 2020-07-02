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Sıcaktan bunalan parka koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Normallerin üzerindeki yağışlarla geçen Haziran ayının ardından hızla artış gösteren sıcaklıklar vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Eskişehir'de sıcak havaların artmasıyla bunalan vatandaşlar serinlemek için parklardaki gölgelik alanlarda zaman geçirdi.

Sıcaktan bunalan parka koştu

Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar güneşin etkisini hissetmeye başladı. Sıcak havanın tesiriyle parklarda ve yeşil alanlarda buldukları gölgeliklere oturan vatandaşlar, serinlemeye çalıştı. Öte yandan bir vatandaş ise bulduğu gölgeliğin tadını uzanarak çıkardı. Parkın oturma yerine uzanan vatandaş sıcak havada bulduğu gölgenin keyfini çıkardı.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek ve önümüzdeki günlerde güneşli, açık bir hava hâkim olacak. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir’de bugün en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Diğer yandan, hafta sonuna kadar gün içerisinde ölçülebilen en yüksek hava sıcaklıkları yarın 35, cumartesi 35 ve pazar günü 36 derece olacak. Ayrıca şehir merkezinde önümüzdeki hafta başında ölçülebilen en yüksek sıcaklık değerinin 37 dereceyi bulabileceği belirtiliyor. (İHA)

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