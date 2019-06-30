Sıcaktan bunalan sahile koştu (2)

DENİZDEKİ OYUN PARKURUNA İLGİ

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde, falezlerin bulunduğu bölgedeki plajlarda denize kurulan oyun parkurları, turistlerin ilgisini çekiyor.

Kazakistan'dan gelen Dana Sdikova (35), tatil için kızıyla birlikte Antalya'yı tercih ettiğini söyledi. Kentin çok güzel, insanların da çok sıcakkanlı olduğunu belirten Sdikova, hava çok sıcak olduğu için kızıyla denize girerek serinlediğini dile getirdi. Sahildeki oyun parkurunu beğendiğini söyleyen Dana Sdikova, güzel havayı değerlendirerek güneşlendiğini belirtti.

