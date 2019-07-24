HABER

Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak havalar sokak hayvanlarını da etkiledi.

Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak havalar sokak hayvanlarını da etkiledi. Sıcaktan bunalan sevimli bir kedinin akmayan musluktan su içmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Temmuz aylarının son günlerine yaklaşırken Türkiye genelinde sıcak hava etkisini arttırdı. Isınan havadan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Serinlemek ve su içmek için çaba gösteren sokak hayvanlarının oluşturduğu renkli görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, içecek su bulamayan bir kedi, akmayan musluktan su içmeye çalışıyor.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Prof. Dr. Oğuz Özyaral’dan YKS tercihlerine ilişkin uyarılarProf. Dr. Oğuz Özyaral’dan YKS tercihlerine ilişkin uyarılar
Trabzonspor’un yurtiçi ve yurt dışında büyük beğeni toplayan son forması unutulan bir sanatı hatırlattıTrabzonspor’un yurtiçi ve yurt dışında büyük beğeni toplayan son forması unutulan bir sanatı hatırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa Büyükşehir Belediyesi kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

Günlük burç yorumları 24 Temmuz Çarşamba - Ay, sert temaslar kuruyor!

Ay, sert temaslar kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.