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Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Sıcak havalarda zorluk yaşayan sokak hayvanlarının yardımına Bağcılar Belediyesi ekipleri yetişti.

Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

Sıcak havalarda zorluk yaşayan sokak hayvanlarının yardımına Bağcılar Belediyesi ekipleri yetişti. Dışarıda yaşayan hayvanların bunaltıcı yaz günlerinde su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için parklara yerleştirilen kaplar her gün birkaç defa dolduruluyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla sokakta yaşayan canlılar su bulmakta zorlanıyor. Bağcılar Belediyesi de sokak hayvanlarını bu olumsuz şartlardan kurtarmak için harekete geçti. Bu amaçla ilçe genelindeki park ve bahçelere hayvanların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamaya yönelik suluk ve mama kabı yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalması engelleniyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından kapları her gün birkaç defa doldurarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor. İhtiyaç görülen bazı noktalara ise yavru kedilerin korunması amacıyla her türlü hava şartına dayanıklı kedi evleri kuruldu.

Onların hakkını korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında
Sokak hayvanlarının rahat bir yaşam sürmesi için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sokak hayvanları bizim can dostlarımız. Her canlı gibi onların da bizim gibi yaşam hakkı var. Onların hakkını korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sıcaklardan etkilenmeden rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Onların yaşadığı yerlere su ve mama koyarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti

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