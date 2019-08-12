HABER

Sıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirenler, gündüz mavi bayraklı plaj ile otel havuz başlarını, akşamları da sokakları doldurdu.

Sıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirenler, gündüz mavi bayraklı plaj ile otel havuz başlarını, akşamları da sokakları doldurdu.
Marmaris'te bayram tatilinde yüksek nem ile birlikte daha da fazla hissedilen sıcaklar, tatilcileri bunaltı. Nemin yüzde 71 olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde, plajlar ve havuz başları doldu. Plajlarda, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Mavi bayraklı plajlar, tatilciler ile doldu. Kimi kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimi denizde çocuklarıyla oynadı.
Gurbetçilerin de aralarında olduğu adrenalin tutkunu tatilciler, parasailing, jet-ski, banana gibi su sporlarını yaptı. Tatilciler bol bol denize girip, güneşlendi. Özel plajlarda Rus ve Türk dansçı kadınlar gösteri sundu.
GECE SOKAKLAR DOLDU
Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara evsahipliği yaptı. Animatörler eşliğinde oyunlar oynayan ve yarışmalara katılan tatilciler, çocuklarıyla birlikte havuzun keyfini çıkardı. Gündüz sahil ve havuzlarda serinleyen tatilciler, saat 21.00'den itibaren kendilerini sokağa attı. Yoğunluğun merkezi ise deniz gören cadde ve sokaklar oldu.
Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu vatandaşların akınına uğradı. Yat Limanı'nda sıralı restoran ve kafeteryalarda oturanlar, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışarak öz çekim ile o anları ölümsüzleştirdi.
Kalabalığın adresi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Meydana kurulan mini lunaparkta aileler çocuklarıyla birlikte eğlendi. Dönme dolap, çarpışan araba, kamikaze ve balerin gibi oyuncaklarda çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı.
Avustralya'dan tatile gelen üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Hülya Elvan, "Ailemle birlikte ilk defa üç gün üç gece tatile geldim. Marmaris, çok güzel ve eğlenceli. Tatil sonrası akraba ziyareti yaparak, Avustralya'ya gideceğim" dedi.
Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram süresince hava sıcaklıkları ortalama 40 derece civarında olacak. Yüksek nem ile birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. İlçe merkezinde deniz suyu sıcaklığı 21 derece" dedi.

FOTOĞRAF

Sıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştuSıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştuSıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştuSıcaktan bunalan tatilciler denize ve havuzlara koştu

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Palandöken: “Esnaf bir an önce borcundan kurtulmak istiyor”Palandöken: “Esnaf bir an önce borcundan kurtulmak istiyor”
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

Son dakika! Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.