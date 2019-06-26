HABER

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini Caddebostan plajına attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu.

İstanbul’da son günlerde artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar çareyi denize girmekte buldu. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denizin serin sularına girerek bunaltıcı sıcaktan kaçtı.
İstanbul’da son günlerde yüksek nem oranlarının da etkisiyle sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini plajlara attı. Caddebostan plajına akın eden vatandaşlar denize girerek serinledi. Sıcak havalardan bunalarak çareyi denizde bulan vatandaşlar denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi.
Caddebostan plajına akın edip denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
(Düzeltme) Antalya’da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı(Düzeltme) Antalya’da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı
Amreyev: Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için çalışmalar  gerçekleştiriyoruzAmreyev: Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için çalışmalar  gerçekleştiriyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.