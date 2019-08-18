HABER

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kenarında kurulan plajlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Üç tarafı sularla çevrili yarım ada konumundaki Elazığ’da göl kenarlarında kurulu bulunan plajlar, sıcak havanın da etkisini sürdürmesiyle ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kenarında kurulan plajlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Üç tarafı sularla çevrili yarım ada konumundaki Elazığ’da göl kenarlarında kurulu bulunan plajlar, sıcak havanın da etkisini sürdürmesiyle ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Keban Baraj Gölü’ndeki yüzer havuzun yanı sıra en çok tercih edilen yerlerden biri olan Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle göle bölge illerden de gelenler, serin sularda yüzüyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresindeki plajlarda şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetler ücretsiz verilirken, tatilciler sadece araçla girişte 10 TL ödüyor.

"Burası doğu için güzel bir yer"
Çok sıcak olduğu için göle geldiklerini ifade eden Mümtaz Çınar, “Çok güzel, sevdik buraları, asıl kaldığımız yer Fransa, oradan izine geldik. Sıcaklıklar 40-45 derece. Dün de Tunceli’ye gitmiştik, orada güzeldi. Bugün de çocukları alıp buraya geldim. Güzel bir tesis yapmışlar, sıcakları suda geçiriyoruz” dedi.
Malatya’dan gelen Cafer Acar ise, “Çocukları aldık bir hafta kaçamak yapalım dedik. Çocuklarla beraber geldik. Suya girip çıkıyoruz. Burası doğu için güzel bir yer, inşallah daha güzelini yaparlar" diye konuştu.
Hazar Gölü’nün birçok şehrin ortak noktası olduğuna değinen Acar, burada yapılacak her çalışmanın hem Malatya, hem Diyarbakır hem de Elazığ için güzel olacağını kaydetti.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

Sular çekildi, böyle görüntülendi! 'Zararımız büyük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.