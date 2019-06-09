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Sıcaktan bunalanlar Muradiye Şelalesi'nde serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Van'da bayram tatilinin son gününde vatandaşlar, serinlemek için Muradiye Şelalesi'ni tercih etti

Sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi, serinlemek için Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği, turistlerin de uğrak noktalarından olan Muradiye ilçesindeki şelalede, Ramazan Bayramı tatilinde büyük yoğunluk yaşandı.

Tatilin son gününde ilçeye gelen vatandaşlar, karların erimesiyle coşan şelalede serinleyerek piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Bölgeyi ziyaret eden turistler de hem doğa harikası şelaleyi fotoğrafladı hem de yüzerek serinledi. Yeni evlenen çiftler ise şelalede fotoğraf çektirerek en mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

Doğu turu kapsamında Mersin'den Van'a gelen Enbiya Halis, Muradiye Şelalesi'nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Hiç ummadıkları bir güzellikle karşılaştıklarını belirten Halis, "Burası görülmesi gereken bir yer. İlk defa geldik, iyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir yer, çok mutlu olduk. Anlatılanlardan çok daha güzel, doğa harikası bir yer." dedi.

Şelalede piknik yapan vatandaşlar da tatilin son gününde serinlemek için şelaleye gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

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Muradiye Şelalesi Piknik Tatil Van ziyaret

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