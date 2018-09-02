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Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle denize girerek serinlemeye çalıştı

Zonguldak'ta sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın ederek denizin keyfini çıkardı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına akın etti.

Vatandaşların, güneş şemsiyesi açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı'nda kumsal tamamen şemsiyelerle kaplandı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Nem sıcak hava Zonguldak

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