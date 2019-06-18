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Sıcaktan bunalanlar yapay plajda serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce Porsuk Çayı üzerinde yapılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda sezon açılırken, yaklaşık 30 dereceyi bulan sıcaklarda bunalanlar suya girerek serinledi.

Sıcaktan bunalanlar yapay plajda serinliyor

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce Porsuk Çayı üzerinde yapılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda sezon açılırken, yaklaşık 30 dereceyi bulan sıcaklarda bunalanlar suya girerek serinledi. Bozkırın ortasındaki yapay plaj, Eskişehirliler kadar kente ziyaretlere gelenlerden de yoğun ilgi görüyor.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki Kent Park’ta 11 yıl önce büyükşehir belediyesi tarafından 400 ton sahil kurumu getirilerek yapılan yapay plajda sezon açıldı. Aile ve erkekler olmak üzere 2 bölümden oluşan, 350 metre uzunluğunda ve 50 metrelik olimpik havuz da bulunan yapay plaj, Eskişehirliler kadar çevre illerden kente ziyarete gelenlerin de yoğun ilgisini gördü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar deniz havasının yaşatıldığı yapay plajda serinliyor. 25 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğunda, 15 bin ton su bulunan plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar ile 1 hemşire görev yapıyor.
Plajın işletmeciliğini üstlenen şirketin sorumlusu Osman Çırak, sezonu açtıkları ilk günden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını ve herkesin memnun ayrıldığını belirterek, “Bozkırın ortasında deniz keyfi yaşanabilecek güzel bir yer. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e burayı kente kazandırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Gelen ziyaretçilerin de sıcak havadan bunalıp, serinleyecekleri tek yer burası. Daha iyi hizmet vermek için bu sezonu biraz daha erken açtık. Geçen seneye göre daha önde gidiyoruz ziyaretçi anlamında. Uzunluğu 350, derinliği ise 1,5 metre olan yapay plaj için özel sahil kumu getirildi. İnsanların kendilerini deniz kenarında hissetmelerini sağlamak için çalışmalar yaptık. Şezlong sayılarını artırdık. Buraya Eskişehirlilerin yanı sıra kente ziyaret eden konuklarımız da geliyor ve yapay plajda suya girip, iyi vakit geçiriyorlar. Çevre illerde deniz olmayan kentlerden çok gelen oluyor. Sosyal medyada görenler arıyor ve açık olup olmadığımızı soruyor” dedi.
Zonguldak’tan torunuyla birlikte Eskişehir’e gelen Hasan Kızılkaya, deniz kenarında büyüdüğünü ve yapay olmasına rağmen aynı keyfi yaşadıklarını söyledi. Kızılkaya, “Karadenizli olduğumuz için suyun içinde büyüdük. Eskişehir’e ziyarete gelince de buraya gelip torunumla dolaşmak istedik. Torunum suya girip, iyi vakit geçirdi. Denizden çok büyük farkı yok” diye konuştu. İran’dan gelen Omar Omar ise arkadaşlarıyla kenti gezdikten sonra yapay plajda serinlediklerini belirterek şunları söyledi:
“İran’dan ziyarete geldim, hava çok sıcak olduğu için buradaki arkadaşlarım yapay plajdan bahsettiler. Buraya serinlemeye geldik. Çok beğendik, çok güzel bir yer olmuş.”
Hasan Çıtak ise Amasya’dan geldiğini belirterek, “Eskişehir’e sık sık ziyarete geliyorum. İnsanları çok sıcak kanlı, sürekli etkinlik var ve burası aklıma geldi. Yapay olmasına rağmen, deniz havası var. Sıcaktan bunalınca buraya geliyorum. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum” ifadelerini kullandı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde bulunan yapay plaj Eylül ayının sonlarına kadar açık kalacağı belirtilirken, plaja giriş 18 lira olarak belirlendi.

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Sıcaktan bunalanlar yapay plajda serinliyorSıcaktan bunalanlar yapay plajda serinliyorSıcaktan bunalanlar yapay plajda serinliyorSıcaktan bunalanlar yapay plajda serinliyor

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