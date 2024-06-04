Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber! Bu hafta geri dönüyor: "İstanbul, İzmir uyku uyuyabilecek, rahat bir nefes alacak"

Sıcaklıkların ardından sağanak yağışlar geri dönüyor. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması, hafta sonu ise rüzgarlı, serin bir havanın etkili olması bekleniyor.

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"İSTANBUL'UN, MARMARA'NIN, EGE'NİN EN SICAK GÜNÜ BUGÜN"

Sıcak hava dalgasının erken geldiğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıcak hava dalgası oldukça erken geldi. Ama mart-nisan-mayıs aylarında da bu sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Şu anda sıcaklıklar ortalamanın 6-8 derece üstünde. İstanbul'un, Marmara'nın, Ege'nin en sıcak günü bugün. İstanbul gölgede 35 dereceye kadar çıkıyor. Bursa, Balıkesir 38-39'lara kadar çıkacak. İzmir 38, Aydın 42, Antalya 40'a yakın. Adana 41, Ankara, Bolu tarafları 34 civarında ama şu anda biz güneşin altındayız ve 45 derece hissediyoruz o sıcaklığı güneşin altında bir 10 derece daha eklemek gerekiyor sıcaklığa. Dezavantajı şu; hafif esiyor, rüzgarlar da serinlik vermiyor."

CUMA GÜNÜ TERSİNE DÖNÜYOR

Çarşamba ve perşembe günleri de sıcak havanın etkili olacağını belirten Çalışkan, Türkiye genelinin iki gün daha sıcak hava dalgasının etkisinde olacağını cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların düşmeye başlayacağını söyledi.

"İSTANBUL, İZMİR, EGE RAHAT UYUYACAK"

Sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybedeceğini belirten Çalışkan, "Cumadan itibaren poyraz Rusya tarafından eserek İstanbul'a, Marmaray'a, Karadeniz'e, İç Anadolu ve Ege'ye serinlik getirecek. Cuma-cumartesi hissedilen sıcaklık 5-6 derece düşecek. İstanbul da rahat bir nefes alacak. İzmir ve Ege'de yaşayanlar en azından cuma ve cumartesi rahat bir uyku uyuyabilecek, rüzgarlar serin esecek." değerlendirmesinde bulundu.

"ANADOLU'DA YAĞMURLAR YENİDEN BAŞLIYOR"

Sıcaklıkların ardından sağanak yağışların bazı bölgelerde etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Anadolu'da yağmurlar yeniden başlıyor. Ani ve şiddetli gelen yer yer su baskınlarına neden olan yağmur yeniden başlıyor. İç Ege'de, Isparta'da Ankara, Bolu, Eskişehir taraflarında yine sağanak yağmurlar var. Hatta bu yağışlar cumadan önce perşembe günü de az noktada başlayacak." dedi.

İŞTE 4, 5, 6, 7, 8 HAZİRAN HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açıkBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





