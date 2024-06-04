Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber! Bu hafta geri dönüyor: "İstanbul, İzmir uyku uyuyabilecek, rahat bir nefes alacak"

Sıcaklıkların ardından sağanak yağışlar geri dönüyor. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması, hafta sonu ise rüzgarlı, serin bir havanın etkili olması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının erken geldiğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sıcak hava dalgası oldukça erken geldi. Ama mart-nisan-mayıs aylarında da bu sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Şu anda sıcaklıklar ortalamanın 6-8 derece üstünde. İstanbul'un, Marmara'nın, Ege'nin en sıcak günü bugün. İstanbul gölgede 35 dereceye kadar çıkıyor. Bursa, Balıkesir 38-39'lara kadar çıkacak. İzmir 38, Aydın 42, Antalya 40'a yakın. Adana 41, Ankara, Bolu tarafları 34 civarında ama şu anda biz güneşin altındayız ve 45 derece hissediyoruz o sıcaklığı güneşin altında bir 10 derece daha eklemek gerekiyor sıcaklığa. Dezavantajı şu; hafif esiyor, rüzgarlar da serinlik vermiyor."
Çarşamba ve perşembe günleri de sıcak havanın etkili olacağını belirten Çalışkan, Türkiye genelinin iki gün daha sıcak hava dalgasının etkisinde olacağını cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların düşmeye başlayacağını söyledi.
Sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybedeceğini belirten Çalışkan, "Cumadan itibaren poyraz Rusya tarafından eserek İstanbul'a, Marmaray'a, Karadeniz'e, İç Anadolu ve Ege'ye serinlik getirecek. Cuma-cumartesi hissedilen sıcaklık 5-6 derece düşecek. İstanbul da rahat bir nefes alacak. İzmir ve Ege'de yaşayanlar en azından cuma ve cumartesi rahat bir uyku uyuyabilecek, rüzgarlar serin esecek." değerlendirmesinde bulundu.
Sıcaklıkların ardından sağanak yağışların bazı bölgelerde etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Anadolu'da yağmurlar yeniden başlıyor. Ani ve şiddetli gelen yer yer su baskınlarına neden olan yağmur yeniden başlıyor. İç Ege'de, Isparta'da Ankara, Bolu, Eskişehir taraflarında yine sağanak yağmurlar var. Hatta bu yağışlar cumadan önce perşembe günü de az noktada başlayacak." dedi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık