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Sıcaktan bunalanların tercihi Van Gölü sahilleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ege ve Akdeniz Bölgelerini aratmayan sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü, hafta sonlarının yanı sıra hafta içi de sıcak havadan bunalan vatandaşların akınına uğruyor - Van Gölü kıyısındaki mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlar, Van Gölü'nün mavi sularında yüzerek serinliyor

Masmavi suları, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli değerlerinden biri olan Van Gölü, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlandığı Van'da, turizm sektörü de en hareketli dönemlerini yaşıyor.

Binlerce İranlı turistin yanı sıra çevredeki sıcak illerden Van'a gelen turistler, Van Gölü sahillerinde de büyük yoğunluk oluşturuyor.

Tuşba ilçesindeki Türkiye'nin iç sulardaki tek mavi bayraklı plajı, Edremit ilçesindeki sahil kordonu ve halk plajına akın eden yüzlerce ziyaretçi, hem gölde serinlemenin hem de akşam saatlerinde gün batımını izlemenin keyfini çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründeki hareketliliğin sevindirici olduğunu söyledi.

Turizmle ilgili yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başladığını anlatan Aktuğ, kentteki bütün otellerin, öğretmen evlerinin ve misafirhanelerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, uçakların dolu geldiğini söyledi.

Bu canlılığın kentin ekonomisine de olumlu katkı sunduğunu aktaran Aktuğ, şunları kaydetti:

"Van Gölü sahilleri de en hareketli dönemini yaşıyor. Van'da güvenlikle ilgili bir endişemiz yok. Turizmde en önemli faktör güvenlik faktörüdür. Tüm dünyada da bu böyledir. Çok şükür memleketimizde huzur ve güven ortamı var. İç turizmdeki hareketlilik de bundan kaynaklanıyor. Plajlarımız dolu. Gelen insanlar da memnun ayrılıyor. Özellikle Van Gölü'nde plaj sayısının artırılmasıyla ilgili yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Turizmdeki bu canlılığı fırsata çevirmeliyiz. Konaklama ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurumlarla iş birliği içerisindeyiz."

Plajlarda serinleyen tatilciler de, Van Gölü'nün tatil bölgelerini aratmayan sahilleri ve serin sularında yüzmekten ayrı bir keyif aldıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
mavi plaj plaj turizm Van Gölü

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