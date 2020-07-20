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Sıcaktan bunaldı, soluğu karda aldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 17:11 | Son Güncelleme

Tunceli’de Munzur Dağ’ında sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması nedeniyle bunalan boz ayı, karların arasına kendini atarak serinlemeye çalıştı. O anlar cep telefonuna böyle yansıdı...

Zirve Dağcılık Tunceli Şube Başkanı İskender Doğan, Munzur Dağları’na yaptığı tırmanışta Raan zirvesinde karda serinlemeye çalışan boz ayıyı fark etti. Kar üzerinde bir süre keyif yaparak serinleyen ayı, ardından gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sıcaktan bunalan ayının çekildiğine aldırış etmeden karda keyif yaptığını dile getiren Doğan, “Cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çektim. Daha sonra zirveye doğru giderek gözden kayboldu” dedi. (İHA)

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