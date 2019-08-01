Daha sonra Chengdu kentinin sembolü de olan panda figürünün yer aldığı uçağa geçen Cui, basın mensuplarına Türkçe olarak yaptığı açıklamada, nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cui, son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin hava yolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım." dedi.

Çin'in Türk vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Cui, prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi.

- Beş günde Çin vizesi

Cui, başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu hatırlatarak, "Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra hem bizim iç formaliteyi hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini belirten Cui, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

