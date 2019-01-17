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Sicilya'da restore etmek şartıyla bir avroya satılık evler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Sambuca Belediyesi, boş ve eski evleri 3 yıl içinde en az 15 bin avro yatırımla restore etmek koşuluyla bir avroya satışa çıkardı

MADRİD (AA) - İtalya'nın Sicilya Adası'nda bir kasabada büyükşehirlere göç nedeniyle boş kalan eski evler, bir avroya satışa çıkarıldı.

Sicilya'nın kuzeyinde yaklaşık 6 bin nüfuslu Sambuca kasabasında göçten dolayı boşaltılan, yıkık ve eski evler, bir avroya satışa sunuldu.

Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, basına yaptığı açıklamada, "Belediye olarak tüm eski evleri bir avroya satışa çıkardık. Eski ve yeni ev sahipleri arasında ara bulucu konumunda değiliz." ifadesini kullandı.

Belediyenin bir avroya ev alanlara koyduğu tek şartın, 3 yıl içinde en az 15 bin avroluk yatırımla restorasyon yapılması olduğu açıklandı. Evi alanların belediyeye 5 bin avro depozito bırakacağı, şartların yerine getirilmesi halinde bu paranın geri ödeneceği bildirildi.

Bazıları deniz manzaralı evlerin 40 ila 150 metrekare olduğu kaydedildi.

Sambuca'dakine benzer bir avroluk ev kampanyaları, geçmişte İtalya'nın Sardunya Adası gibi diğer bazı bölgelerinde de yapılmıştı.

İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde de büyükşehirlere göç nedeniyle birçok köyde eski ve boşaltılmış ev sayısı her geçen gün artıyor. Bu evlerin birçoğu 10 ila 20 bin avrodan satışa çıkarılıyor.

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